Yueyang Forest Paper mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yueyang Forest Paper hat am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,140 CNY erwirtschaftet worden.

Yueyang Forest Paper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,10 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,98 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,130 CNY. Im Vorjahr waren 0,090 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,64 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,12 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at