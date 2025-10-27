Yueyang Forest Paper präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yueyang Forest Paper hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,020 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 2,08 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,58 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at