Yueyang Forest Paper stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yueyang Forest Paper ließ sich am 24.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yueyang Forest Paper die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,30 Prozent zurück. Hier wurden 1,95 Milliarden CNY gegenüber 2,11 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at