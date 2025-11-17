Yuhan: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Yuhan hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 342,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Yuhan einen Gewinn von 499,00 KRW je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 570,01 Milliarden KRW – eine Minderung von 4,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 598,78 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at