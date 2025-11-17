Yuhan informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yuhan veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 348,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Yuhan einen Gewinn von 509,00 KRW je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,80 Prozent auf 570,01 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 598,78 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at