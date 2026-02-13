13.02.2026 06:31:29

Yuhan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yuhan präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1302,22 KRW, nach -154,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 546,07 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yuhan 496,10 Milliarden KRW umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2283,68 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 953,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2 067,79 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2 186,64 Milliarden KRW ausgewiesen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1975,26 KRW sowie einen Umsatz von 2 194,95 Milliarden KRW belaufen.

