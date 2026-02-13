Yuhan: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Yuhan hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Yuhan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1302,22 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -154,000 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 496,10 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 546,07 Milliarden KRW ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2283,68 KRW, nach 943,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2 186,64 Milliarden KRW gegenüber 2 067,79 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1975,26 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 2 194,95 Milliarden KRW ausgegeben.

Redaktion finanzen.at