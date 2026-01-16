Yuhwa Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yuhwa Securities hat am 15.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 50,63 KRW. Im Vorjahresquartal waren -22,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 38,37 Prozent auf 5,28 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,57 Milliarden KRW gelegen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 189,49 KRW. Im Vorjahr waren 301,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 35,98 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 41,32 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at