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16.11.2026 06:31:29
Yuhwa Securities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Yuhwa Securities hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 86,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 103,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 12,52 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,85 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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