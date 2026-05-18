Yuhwa Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yuhwa Securities hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 186,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 117,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Yuhwa Securities mit einem Umsatz von insgesamt 17,08 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,47 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 36,92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at