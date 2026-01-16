|
Yuhwa Securities öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Yuhwa Securities hat am 15.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 50,63 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -24,000 KRW erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 38,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,28 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,57 Milliarden KRW umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 189,49 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 291,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,92 Prozent auf 35,98 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,32 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
