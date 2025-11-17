|
17.11.2025 06:31:29
Yuhwa Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Yuhwa Securities präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 106,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 85,00 KRW je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,85 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yuhwa Securities einen Umsatz von 10,30 Milliarden KRW eingefahren.
