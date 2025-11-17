Yuhwa Securities: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yuhwa Securities stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 103,00 KRW gegenüber 83,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 11,85 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yuhwa Securities 10,30 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at