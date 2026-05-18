Yuhwa Securities: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yuhwa Securities lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 184,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 115,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,08 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,47 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at