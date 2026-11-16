Yuhwa Securities: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yuhwa Securities präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 89,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 106,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,52 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,85 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at