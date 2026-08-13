Yuken India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yuken India hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3,84 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,12 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,34 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,05 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at