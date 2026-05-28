|
28.05.2026 06:31:29
Yuken India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Yuken India präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 4,28 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yuken India 6,03 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 1,33 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,25 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 10,81 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 18,94 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,06 Prozent auf 4,62 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow etwas leichter -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.