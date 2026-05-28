Yuken India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yuken India präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 4,28 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yuken India 6,03 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 1,33 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,25 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 10,81 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 18,94 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,06 Prozent auf 4,62 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at