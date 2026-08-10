Yuken Kogyo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yuken Kogyo hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 63,55 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 62,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,62 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,72 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at