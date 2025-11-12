Yuken Kogyo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yuken Kogyo hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 56,96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent auf 8,32 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at