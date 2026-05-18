Yuken Kogyo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Yuken Kogyo äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 91,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 107,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Yuken Kogyo mit einem Umsatz von insgesamt 8,87 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,17 Prozent verringert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 284,38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 325,87 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,86 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 33,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at