YUKES: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

YUKES hat am 10.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,26 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,510 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,47 Milliarden JPY gegenüber 879,9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at