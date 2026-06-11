YUKES stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

YUKES hat am 10.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

YUKES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,15 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,60 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 921,1 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,12 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at