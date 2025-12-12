YUKES stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

YUKES hat am 10.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,26 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei YUKES ein EPS von -2,300 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat YUKES mit einem Umsatz von insgesamt 1,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 817,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 37,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at