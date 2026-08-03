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03.08.2026 06:31:29
Yuki Gosei Kogyo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Yuki Gosei Kogyo hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 9,26 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yuki Gosei Kogyo 4,46 JPY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,28 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yuki Gosei Kogyo einen Umsatz von 4,00 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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