|
02.02.2026 06:31:29
Yuki Gosei Kogyo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Yuki Gosei Kogyo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,41 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,25 Prozent auf 3,20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!