Yuki Gosei Kogyo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yuki Gosei Kogyo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,41 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,25 Prozent auf 3,20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

