Yuki Gosei Kogyo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Yuki Gosei Kogyo hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 3,19 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yuki Gosei Kogyo 3,80 JPY je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 3,83 Milliarden JPY, gegenüber 3,93 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,75 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at