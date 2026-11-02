Yuki Gosei Kogyo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yuki Gosei Kogyo hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,08 JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,46 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,83 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at