Yuki Gosei Kogyo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yuki Gosei Kogyo präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 3,45 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yuki Gosei Kogyo noch ein Gewinn pro Aktie von 19,73 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yuki Gosei Kogyo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,29 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 14,51 JPY gegenüber 41,40 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Yuki Gosei Kogyo im vergangenen Geschäftsjahr 15,45 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yuki Gosei Kogyo 15,13 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at