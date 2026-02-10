|
YUKIGUNI MAITAKE gewährte Anlegern Blick in die Bücher
YUKIGUNI MAITAKE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 63,68 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte YUKIGUNI MAITAKE ein EPS von 48,84 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,50 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 12,23 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
