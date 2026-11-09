YUKIGUNI MAITAKE legte Quartalsergebnis vor

YUKIGUNI MAITAKE äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,00 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat YUKIGUNI MAITAKE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 102,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at