|
09.11.2026 06:31:29
YUKIGUNI MAITAKE legte Quartalsergebnis vor
YUKIGUNI MAITAKE äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 33,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,00 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat YUKIGUNI MAITAKE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 102,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!