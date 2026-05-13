YUKIGUNI MAITAKE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

YUKIGUNI MAITAKE hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 8,45 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YUKIGUNI MAITAKE -29,770 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat YUKIGUNI MAITAKE im vergangenen Quartal 10,38 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YUKIGUNI MAITAKE 9,89 Milliarden JPY umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 74,18 JPY gegenüber 37,66 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 37,85 Milliarden JPY – ein Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem YUKIGUNI MAITAKE 37,10 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at