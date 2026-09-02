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02.09.2026 06:31:29
Yukon Metals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Yukon Metals veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Yukon Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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