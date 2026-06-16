YUM! Brands-Aktie fester: Yum Brands trennt sich für Milliarden von Pizza Hut

Bisher gehörte sie zusammen mit den Fast-Food-Marken KFC und Taco Bell dem Restaurantkonzern YUM! Brands . Nun geht das Geschäft außerhalb Chinas für 1,5 Milliarden Dollar (1,3 Mrd. Euro) an den Finanzinvestor LongRange Capital. Im chinesischen Markt wird der neue Eigentümer für 1,2 Milliarden Dollar die Firma Yum China Holdings, die vor einem Jahrzehnt zu einem eigenständigen Unternehmen abgespalten wurde.

YUM! Brands hatte bereits seit vergangenem Jahr einen Verkauf von Pizza Hut geprüft. Nach einem Boom auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie schwächte sich das Geschäft aber inzwischen ab. Das ließ auch YUM! Brands über eine Trennung nachdenken.

Im Dienstagshandel an der NYSE zeigt sich die YUM! Brands-Aktie zeitweise 1,50 Prozent fester bei 156,99 US-Dollar.

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LOUISVILLE (dpa-AFX)