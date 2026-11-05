YUM! Brands: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

YUM! Brands hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,05 Milliarden USD gegenüber 1,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at