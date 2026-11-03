Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
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03.11.2026 16:26:17
Yum! Brands Earnings Beat Masks Taco Bell Weakness, but CEO Sees Recovery Taking Hold
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Nachrichten zu Bell AG
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03.11.26
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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27.10.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bell von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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20.10.26
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bell-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.10.26
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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06.10.26
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bell-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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29.09.26
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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22.09.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bell von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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15.09.26
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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