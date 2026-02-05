YUM! Brands gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

YUM! Brands hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,91 USD, nach 1,49 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat YUM! Brands im vergangenen Quartal 2,51 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte YUM! Brands 2,36 Milliarden USD umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 5,55 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YUM! Brands 5,22 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 8,21 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,55 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 6,08 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 8,15 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at