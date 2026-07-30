YUM! Brands Aktie
WKN: 909190 / ISIN: US9884981013
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30.07.2026 13:33:28
Yum! Brands Inc. Q2 Income Advances
(RTTNews) - Yum! Brands Inc. (YUM) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $853 million, or $3.08 per share. This compares with $374 million, or $1.33 per share, last year.
Excluding items, Yum! Brands Inc. reported adjusted earnings of $1.62 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.2% to $2.169 billion from $1.933 billion last year.
Yum! Brands Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $853 Mln. vs. $374 Mln. last year. -EPS: $3.08 vs. $1.33 last year. -Revenue: $2.169 Bln vs. $1.933 Bln last year.
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