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01.05.2026 06:31:29
YUM! Brands: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
YUM! Brands hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,900 USD je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,22 Prozent auf 2,06 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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