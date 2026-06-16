YUM! Brands Aktie
WKN: 909190 / ISIN: US9884981013
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16.06.2026 15:07:25
Yum Brands sells struggling Pizza Hut in bet on faster-growing businesses
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