YUM! Brands Aktie

YUM! Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909190 / ISIN: US9884981013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.06.2026 15:07:25

Yum Brands sells struggling Pizza Hut in bet on faster-growing businesses

KFC and Taco Bell owner to sell bulk of fast-food chain to private equity groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu YUM! Brands Inc.

mehr Nachrichten