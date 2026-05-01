Yum China gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yum China hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 USD gegenüber 0,770 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Yum China im vergangenen Quartal 3,27 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yum China 2,98 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at