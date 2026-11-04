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04.11.2026 06:31:28
Yum China gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Yum China lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 USD, nach 0,760 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 3,48 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,21 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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