Yum China Holdings Aktie

Yum China Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ARTP / ISIN: US98850P1093

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.03.2026 09:07:09

Yum China Holdings CEO Sells Over 100,000 Shares for $5 Million

On Feb. 13, 2026, Joey Wat, Chief Executive Officer of Yum China (NYSE:YUMC), reported the direct sale of 104,000 common shares for a transaction value of approximately $5.74 million, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($55.18); post-transaction value based on Feb. 13, 2026 market close price. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Yum China Holdings Inc

mehr Nachrichten