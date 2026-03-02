Yum China Holdings Aktie
WKN DE: A2ARTP / ISIN: US98850P1093
02.03.2026 09:07:09
Yum China Holdings CEO Sells Over 100,000 Shares for $5 Million
On Feb. 13, 2026, Joey Wat, Chief Executive Officer of Yum China (NYSE:YUMC), reported the direct sale of 104,000 common shares for a transaction value of approximately $5.74 million, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($55.18); post-transaction value based on Feb. 13, 2026 market close price. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
