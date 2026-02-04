Yum China Holdings Aktie
WKN DE: A2ARTP / ISIN: US98850P1093
|
04.02.2026 13:24:06
Yum China Lifts Dividend After Delivery Boom Supercharges Profits
This article Yum China Lifts Dividend After Delivery Boom Supercharges Profits originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Yum China Holdings Inc
|
03.02.26
|Ausblick: Yum China gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Yum China stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Yum China zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Yum China präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Yum China Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Yum China Holdings Inc
|46,41
|-1,53%