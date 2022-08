Yum China präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yum China hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2022 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,202 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 2,13 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Yum China 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von 0,005 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 2,17 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at