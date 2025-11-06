Yum China stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yum China präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,770 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,21 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at