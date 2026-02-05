05.02.2026 06:31:28

Yum China veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yum China hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,82 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,51 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,33 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 11,80 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,30 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 2,50 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 11,70 Milliarden USD gelegen.

