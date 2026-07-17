YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI ließ sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 28,37 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI -15,570 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,30 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,31 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at