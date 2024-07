YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI gab am 12.07.2024 die Zahlen für das am 31.05.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,10 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -14,850 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 12,56 Milliarden JPY, gegenüber 13,03 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,61 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at