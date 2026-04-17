YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI stellte am 14.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 13,54 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI -7,680 JPY je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 8,99 Milliarden JPY, gegenüber 9,83 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at