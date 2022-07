YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI präsentierte Quartalsergebnisse

YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI lud am 18.07.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2022 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 48,740 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI -62,330 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51,16 Prozent auf 12,14 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at